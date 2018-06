Gaza (AFP) Die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen streben die Bildung einer Einheitsregierung binnen fünf Wochen an. Eine entsprechende Einigung hätten Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und der im Gazastreifen herrschenden Hamas bei einem Treffen in Gaza erzielt, sagte ein PLO-Vertreter am frühen Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zudem gebe es Fortschritte in der Debatte über "künftige Wahlen und die Zusammensetzung der PLO", deren wichtigster Bestandteil die Fatah des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas ist.

