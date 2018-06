Köln (SID) - Im ewig jungen Duell mit Real Madrid kämpft Titelverteidiger Bayern München im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ab 20.45 Uhr um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München. Bei Real haben sich die zuletzt angeschlagenen Superstars Cristiano Ronaldo und Gareth Bale rechtzeitig fit gemeldet. Beim FC Bayern steht Nationaltorhüter Manuel Neuer wieder zur Verfügung.

Beim WTA-Turnier in Stuttgart greifen die deutschen Spielerinnen Sabine Lisicki, Andrea Petkovic und Julia Görges im Einzelwettbewerb ins Geschehen ein. Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber hat ein Freilos und damit ihr Achtelfinalticket bereits in der Tasche.

In den belgischen Ardennen kommt es zur 78. Auflage des Eintagesrennens Flèche Wallonne. Bei dem anspruchsvollen Klassiker über 199 km von Bastogne nach Mur de Huy sind in Linus Gerdemann, Fabian Wegmann, Paul Martens, Johannes Fröhlinger und Michel Koch auch fünf Deutsche am Start. Topfavorit ist der belgische Klassikerspezialist Philippe Gilbert, der erst am Sonntag das Amstel Gold Race gewonnen hatte.