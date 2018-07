Kiew (AFP) Ukrainische Sondereinheiten haben nach Angaben der Regierung in Kiew eine Stadt im Osten des Landes von prorussischen Kräften "befreit". Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, gab es bei der "Antiterror-Operation" in Swjatogorsk "keine Opfer". Die Stadt liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Slawjansk, eine von rund zehn Städten, die sich seit mehr als einer Woche in den Händen von Aufständischen befinden.

