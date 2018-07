Washington (AFP) Gut sechs Monate nach dem Einfrieren großer Teile der Militärhilfe für Ägypten hebt Washington den Stopp teilweise auf. das Verteidigungsministerium in Washington teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, es sollten zehn Kampfhubschrauber vom Typ Apache an Kairo ausgeliefert werden. Diese sollten bei der Bekämpfung radikaler Islamisten auf der Sinai-Halbinsel zum Einsatz kommen.

