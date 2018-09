Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Missouri ist ein Mann wegen seiner Beteiligung an einem Doppelmord hingerichtet worden. Der 57-jährige William Rousan starb nach Angaben der Behörden am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Haftanstalt von Bonne Terre durch die Giftspritze.

