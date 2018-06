Oso (AFP) US-Präsident Barack Obama hat das Erdrutschgebiet im Nordwesten des Landes besucht und den Überlebenden Mut zugesprochen. "Das ganze Land ist in Gedanken bei Ihnen", sagte Obama am Dienstag (Ortszeit) in der Ortschaft Oso im Bundesstaat Washington. "Es gibt immer noch Familien, die nach ihren Liebsten suchen. Es gibt Familien, die alles verloren haben." Doch das ganze Land werde Oso helfen, versprach der Präsident in seiner Rede im Feuerwehrhaus des Ortes. "Wir sind da, so lange es nötig ist."

