Kabul (AFP) Ein Wachmann hat am Donnerstag in einem Krankenhaus der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens drei Ausländer erschossen. Der Mann habe das Feuer auf mehrere Mitarbeiter in der von einer US-Nichtregierungsorganisation betriebenen Klinik eröffnet, sagten Mitarbeiter der Einrichtung der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Toten war demnach auch ein ausländischer Arzt.

