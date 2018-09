Stuttgart (dpa) - Die Deutschen spüren eine steigende Arbeitsbelastung im Job. Zu diesem Ergebnis kommt eine Emnid-Umfrage im Auftrag des Magazins "Reader's Digest". Wie das Magazin in Stuttgart mitteilte, geben zwei von drei Bürgern an, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit nicht mehr Lebensqualität bedeute, weil dieselbe oder mehr Arbeit in kürzerer Zeit geleistet werden müsse. Bei den berufstätigen Frauen empfanden mit 80 Prozent noch deutlich mehr diesen zunehmenden Stress als bei den berufstätigen Männern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.