Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat wieder zugelegt. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 9616 Punkte.

Für den MDax ging es um 0,56 Prozent auf 16 3877 Punkte hoch und der TecDax gewann 1,07 Prozent auf 1237 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,79 Prozent auf 3201 Punkte. Begünstigt wurde diese Entwicklung von einer freundlichen Vorgabe der US-Börsen sowie positiven Nachrichten aus der Konjunktur.

Die Krise in der Ukraine belastete die Stimmung in deutschen Unternehmen nicht: Entgegen dem erwarteten Rückgang stieg das Ifo-Geschäftsklima im April wieder. Die aktuelle Lage wurde leicht besser bewertet als im Vormonat, die Erwartungen für das nächste halbe Jahr hellten sich sogar deutlich auf.

Die Daten hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Händler Markus Huber vom Broker Peregrine & Black. Dazu berichtete Spanien für das erste Quartal eine weitere Wirtschaftserholung, und das Land beschaffte sich über Staatsanleihen zu rekordniedrigen Zinsen frisches Geld. Außerdem bekräftigte EZB-Chef Mario Draghi seine Bereitschaft, im Kampf gegen die niedrige Inflation schwere geldpolitische Geschütze aufzufahren.

Die Siemens-Aktien blieben mit plus 0,66 Prozent ein wenig hinter dem Dax zurück. Einem Bericht zufolge will der US-Konkurrent General Electric den französischen Hersteller von Zügen und Energietechnik Alstom für mehr als 13 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro) kaufen. Die davon entfachte Übernahmefantasie im Sektor sei zwar positiv für die ebenfalls in diesem Bereich tätigen Münchener, befand ein Börsianer. Mit einer solchen Transaktion würde der US-Konzern Siemens allerdings auf die Pelle rücken.

Für die Linde-Titel ging es um 1,71 Prozent hoch, nachdem der französische Konkurrent Air Liquide ein Umsatzplus für das erste Quartal berichtet hatte. Im TecDax verteuerten sich die Aktien von Dialog Semiconductor nach guten Apple-Zahlen um 3,81 Prozent - der Halbleiterhersteller gilt als wichtiger Zulieferer des iPhone-Herstellers.

Die Anteilsscheine von Evotec legten an der Indexspitze um 5,54 Prozent zu, nachdem das Biotech-Unternehmen von Roche eine erste Meilenstein-Zahlung aus einer Biomarker-Kooperation erhalten hatte.