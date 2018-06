Berlin (AFP) Bei einem Besuch im Libanon hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) dem Land am Donnerstag die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. Berlin stehe "mit großer Überzeugung" zu der UN-Mission UNIFIL, an der die Bundeswehr beteiligt ist, sagte von der Leyen laut Audiomitschnitt nach einem Gespräch mit ihrem libanesischen Kollegen Samir Mokbel in der Hauptstadt Beirut. Die Lage in Nahost sei "ausgesprochen fragil", UNIFIL leiste "einen Beitrag zur Stabilität in dieser Region". Weiter kündigte von der Leyen Hilfe bei der Ausbildung libanesischer Soldaten an.

