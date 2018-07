Wiesbaden (AFP) Die Zahl der allgemeinbildenden Schulen ist in den vergangenen zehn Jahren merklich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, gab es im Schuljahr 2012/13 insgesamt 34.400 allgemeinbildende Schulen. Das waren 6100 oder 15 Prozent weniger als vor zehn Jahren. Die Zahl der Schüler sank im Vergleich zum Schuljahr 2002/03 um 13 Prozent. Neben der demografischen Entwicklung trugen Strukturveränderungen in der Schullandschaft zum Rückgang der Zahl der Schulen bei.

