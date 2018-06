Bonn (AFP) Rote, gelbe oder grüne Furchtgummibärchen haben bei Haribo eine lange Tradition - nun bringt das Bonner Unternehmen erstmals in seiner 94-jährigen Geschichte ein blaues Gummibärchen auf den Markt. Der blaue Goldbär mit Heidelbeer-Geschmack setzte sich mit fünf weiteren neuen Geschmackssorten in einer Fan-Umfrage durch, wie Haribo am Donnerstag in Bonn mitteilte. Die sechs neuen Geschmacksrichtungen bilden eine limitierte Goldbären-Edition, die ab Juli für kurze Zeit neben den klassischen Goldbären im Handel erhältlich sein wird.

