Berlin (AFP) Der mögliche Besuch des Fußballclubs Schalke 04 bei Russlands Präsident Wladimir Putin stößt angesichts der Ukraine-Krise bei deutschen Politikern auf Kritik. CDU-Generalsekretär Peter Tauber mahnte in der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag, Sport könne aufgrund seiner großen gesellschaftlichen Bedeutung nie völlig politikfrei sein. Dies solle ein führender Sportfunktionär wie Schalke-Chef Clemens Tönnies eigentlich wissen. "In der momentanen Lage eine Einladung in den Kreml anzunehmen und sich so instrumentalisieren zu lassen, zeugt nicht wirklich von Fingerspitzengefühl", unterstrich Tauber.

