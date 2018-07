Stuttgart (AFP) Nach der Sherpa-Tragödie am Mount Everest mit 16 Toten hat Bergsteigerlegende Reinhold Messner ein Ende des Massen-Klettertourismus am höchsten Berg der Welt gefordert. "Lassen wir den Bergen ihre Größe, ihre Gefahren und ihre Ausstrahlung", sagte Messner der "Stuttgarter Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Es dürfe weder Seilbahnen noch Straßen oder Pisten bis zum Gipfel geben. Die Regierung in Nepal rief Messner auf, "nur eine Expedition pro Route pro Jahr auf den Berg, ohne Piste" zuzulassen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.