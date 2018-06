Berlin (AFP) Die Beratung in Apotheken lässt einem Test zufolge noch immer häufig zu wünschen übrig. Die Stiftung Warentest vergab in einer am Donnerstag vorgestellten Untersuchung nur an acht von 38 getesteten Apotheken im Internet und vor Ort ein "gut". Insgesamt hätten die Versandapotheken Wechselwirkungen von Medikamenten besser erkannt; die Apotheken vor Ort wiederum hätten solider zu rezeptfreien Medikamenten beraten.

