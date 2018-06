Berlin (AFP) Angesichts der jüngsten Gewalt im Südsudan sprechen sich Washington und Paris für Strafmaßnahmen gegen die Verantwortlichen aus. Wie Diplomaten bei den Vereinten Nationen nach Beratungen im UN-Sicherheitsrat in der Nacht zum Donnerstag mitteilten, brachte Frankreich auch Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof ins Gespräch. Die Grünen im Bundestag unterstützten am Donnerstag Forderungen für einen verstärkten Einsatz der Bundeswehr in dem nordostafrikanischen Land.

