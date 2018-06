Saint Paul (SID) - Die Minnesota Wild müssen in den kommenden Partien in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auf Stürmer Matt Cooke verzichten. Der 35-Jährige wurde von der NHL-Disziplinarkommission nachträglich für sieben Spiele gesperrt, weil er in der Play-off-Partie gegen die Colorado Avalanche (1:0) seinen Gegenspieler Tyson Barrie mit dem erhobenen Knie gecheckt hatte. In dem Spiel am Montag war Cooke nur mit einer Zweiminutenstrafe belegt worden.

Sollte Minnesota in den Play-offs vor Ablauf der Sperre ausscheiden, muss Cooke die verbleibenden Spiele in der neuen Saison absitzen. Barrie hatte bei dem Foul eine Bänderverletzung erlitten und wird Colorado sechs Wochen lang fehlen.