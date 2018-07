Lille (AFP) Ein Jahr nach dem tödlichen Fabrikeinsturz in Bangladesch haben drei französische Menschenrechtsorganisationen Anzeige gegen den Einzelhandelsriesen Auchan erstattet. Die Anzeige ziele darauf ab, dass Auchan seine Kunden über die "sozialen Bedingungen" bei der Herstellung seiner Produkte getäuscht habe, erklärten die Organisationen am Donnerstag, dem Jahrestag der Katastrophe mit 1138 Toten in Bangladesch. In den Trümmern des eingestürzten Rana-Plaza-Gebäudes seien Kleidungs-Etiketten der Auchan-Marke In Extenso gefunden worden. Die Anzeige ist den Organisationen zufolge die erste dieser Art in Europa.

