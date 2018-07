Hannover (SID) - Trainer Tayfun Korkut (40) vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 will mit einem Sieg gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart den Klassenerhalt der Niedersachsen unbedingt perfekt machen. "Wir haben keine Lust, am Wochenende mit Spannung die Spiele der Konkurrenz zu schauen", sagte Korkut vor der Partie gegen die Schwaben (Freitag, 20.30 Uhr/Sky): "Wir wollen unser Ziel, den Klassenerhalt, jetzt erreichen."

Gewinnt Hannover gegen den VfB, sind die Roten gerettet - unabhängig von anderen Ergebnissen. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge (2:1 gegen den HSV und 3:2 in Frankfurt) sei man "rechnerisch" noch nicht durch, meinte Korkut, der jetzt "alles klar machen" will. Korkut wurde in Stuttgart geboren, startete seine Profikarriere als Spieler bei den Stuttgarter Kickers und trainierte 2011 für ein halbes Jahr die U19 des VfB Stuttgart.