London (AFP) Das britische Königshaus trauert um Camillas Bruder Mark Shand. Der 62-Jährige sei vor einem Hotel in New York gestürzt und habe sich dabei tödliche Kopfverletzungen zugezogen, erklärte das Büro von Prinz Charles am Mittwochabend in London. Camilla, ihr Ehemann Charles und die ganze Familie seien "am Boden zerstört" über den "plötzlichen und tragischen Verlust".

