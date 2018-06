Berlin (dpa) - Große Internetfirmen wie Google, Microsoft und Facebook unterstützen eine Initiative, um wichtige Software im Internet sicherer machen.

Dafür stellen die Unternehmen gemeinsam einen Millionenbetrag bereit, wie die Linux-Stiftung am Donnerstag mitteilte.

Die Stiftung hatte das Projekt angestoßen, das "Core Infrastructure Initiative" heißt. Damit soll Software weiterentwickelt werden, die wesentlich für die weltweite Internet-Infrastruktur ist. Weitere Gründungsmitglieder sind Dell, Cisco und der Serverdienst von Amazon, Amazon Web Services.

So sollen gravierende Sicherheitslücken wie der kürzlich aufgetauchte "Heartbleed"-Fehler vermieden werden. Dieser Fehler in der Verschlüsselungssoftware OpenSSL erlaubte es Angreifern, Informationen zu stehlen. OpenSSL ist denn auch das erste Projekt, dass für eine Förderung in Betracht gezogen werde, erklärte die Linux-Stiftung.

"Zu viele kritische, quelloffene Softwareprojekte sind nicht ausreichend finanziert und nicht ausreichend ausgestattet", heißt es in einem Fragenkatalog auf der Webseite der Stiftung. Das Kernteam von OpenSSL besteht nur aus einer Handvoll von Programmieren, doch die Software wird weltweit von tausenden Diensten eingesetzt.

Mitteilung der Linux Foundation

Fragenkatalog zur Core Infrastructure Initiative