Frankfurt/Main (dpa) - Bei einer unangemeldeten Demonstration linker Aktivisten ist es am Abend in Frankfurt am Main zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Es habe "Gerangel" mit Anhängern aus der Hausbesetzerszene gegeben, bestätigte ein Polizeisprecher. Augenzeugen berichteten von Handgreiflichkeiten zwischen Demonstranten und Beamten. Ob es Verletzte gab, ist unklar. Die Polizei hatte erst am Dienstag ein besetztes Haus in Frankfurt geräumt.

