New York (dpa) - Millionen Menschen in Syrien sind laut einem UN-Bericht von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, warf den Bürgerkriegsparteien vor, Lieferungen für Zivilisten zu blockieren. In einem heute veröffentlichten Bericht an den Sicherheitsrat sprach Ban von eklatanten Verstößen gegen das Völkerrecht. Laut UN ist 3,5 Millionen Menschen der Zugang zu Hilfsgütern und medizinischer Versorgung verwehrt.

