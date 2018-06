New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon mahnt, eine militärische Eskalation in der Ukraine "um jeden Preis" zu vermeiden. Der Generalsekretär sei besorgt, dass die Situation jederzeit außer Kontrolle geraten könne, erklärten die Vereinten Nationen. Es gebe schon ein Klima der Angst und Furcht in der Ostukraine. Alle Seiten müssten sich deshalb strikt an das Genfer Abkommen halten und so zurückhaltend wie möglich agieren. Spezialeinheiten der Regierung in Kiew haben nach eigenen Angaben in einem Gefecht fünf prorussische Separatisten erschossen.

