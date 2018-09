New York (dpa) - Angela Merkel gehört für das New Yorker Magazin "Time" zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt - und bekommt die Laudatio von Jürgen Klinsmann. "Ihre Art von Führung - fest, maßvoll und kooperativ - hat geholfen, dass Deutschland wieder einen respektvollen Platz hat, im Fußballstadion ebenso wie in der Weltarena", schrieb Klinsmann. Merkel ist die einzige "Einflussreiche" aus Deutschland. Mit dabei sind Politiker, Künstler, Wirtschaftsführer, Popstars, Modeschöpfer und andere.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.