München (dpa) - Um 09.35 Uhr betritt Bernie Ecclestone im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte und weißem Hemd den Saal A101 des Justizgebäudes in München. Mit ernster Miene bahnt er sich zusammen mit seinen Anwälten den Weg zur Anklagebank. Dorthin, wo er sich wegen Bestechung in Millionenhöhe verantworten muss.

Bevor Ecclestone Platz nehmen kann, stellt er sich mehr als zwei Minuten den Fotografen und Kameraleuten. Er wirkt an diesem Donnerstagmorgen zunächst angespannt, schaut sich im Saal um. Beäugt die Reihen der Medienvertreter und wirft einen flüchtigen Blick in die Zuschauerränge.

Zumindest kurz lockert sich die Atmosphäre etwas. Richter Peter Noll, bekannt für eine eher unterhaltsame Führung seiner Verhandlungen, meint, in der Anklageschrift stünde, Ecclestone sei geschieden. Dessen Antwort: "Ja". Noll reagiert verdutzt: Aber er sei doch wieder verheiratet? Daraufhin antwortet Ecclestone, in dritter Ehe mit der Brasilianerin Fabiana Flosi verheiratet, ebenfalls: "Ja". Ecclestone-Jurist Norbert Scharf stellt klar: "Beides stimmt."

Danach wurde es dann ernst. Staatsanwalt Christian Weiß verlas die 24-seitige Anklageschrift, in der Ecclestone Bestechung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen wird.

Ecclestone hatte seine berühmte Nickelbrille zunächst beiseite gelegt und las die englische Übersetzung der staatsanwaltschaftlichen Ausführungen Zeile für Zeile mit. Regungen zeigte der 83 Jahre alte Brite dabei so gut wie nicht. Die Hände hielt Ecclestone unter dem Tisch, während sich seine Anwälte immer wieder Notizen machten. Nach einer Weile setzte Ecclestone dann wieder seine Brille auf, las nun nicht mehr so aufmerksam mit, sondern schrieb etwas in ein kleines Heft.

Ecclestone, sonst der Taktgeber, der Handelnde und Herrschende, ist diesmal in der Defensive, muss sich verteidigen. Wird er in München schuldig gesprochen, wäre dies das Ende seiner fast 40 Jahre andauernden Ära als Formel-1-Zampano.

Entsprechend groß war schon vor Prozessbeginn das Interesse an den ersten Aufnahmen von Ecclestone. Am vergangenen Wochenende hatte er auf eine Reise zum Großen Preis von China verzichtet.

Eine halbe Stunde vor Prozessbeginn war Ecclestone in der Nymphenburger Straße vorgefahren worden. Schlagartig vorbei war es da mit der entspannten Atmosphäre bei strahlendem Sonnenschein vor dem Justizgebäude. Eine Traube aus Fernsehteams und Fotografen versuchte Bilder von dem berühmten Angeklagten zu bekommen. Ecclestone hatte in dem schwarzen Mercedes hinten rechts Platz genommen, selbst fährt der Brite ohnehin praktisch nie. Er lenkt sonst nur im übertragenen Sinne.