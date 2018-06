Juventus bangt nach 1:2 um Europa-League-Finale - Sevilla siegt

Lissabon (dpa) - Juventus Turin muss um den Einzug in das Europa-League-Finale im eigenen Stadion bangen. Der italienische Fußball-Rekordmeister verlor im Halbfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon am Donnerstag 1:2 (0:1). Ezequiel Garay (2.) und Lima (84.) trafen für Portugals Meister, Carlos Tévez (73.) gelang zumindest ein Auswärtstor für Juve. Im anderen Semifinale gewann der FC Sevilla daheim 2:0 (2:0) gegen den FC Valencia und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition. Die Tore erzielten Stéphane Mbia (33.) und Carlos Bacca (36.). Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt, das Endspiel wird am 14. Mai in Turin ausgetragen.

Phelps bei Comeback Vorlaufschnellster über 100 Meter Schmetterling

Mesa (dpa) - Michael Phelps hat sich erfolgreich im Schwimmbecken zurückgemeldet. 628 Tage nach seinem bislang letzten Rennen bei den Olympischen Spielen von London gewann der Superstar am Donnerstag beim Grand Prix-Meeting in Mesa/Arizona seinen Vorlauf über die 100 Meter Schmetterling. Der Weltrekordhalter und dreimalige Olympiasieger über diese Strecke schlug nach 52,84 Sekunden an. Phelps qualifizierte sich als Schnellster für den Endlauf.Hier trifft der 18-fache Olympiasieger unter anderen auf seinen Dauerrivalen Ryan Lochte, der in 52,94 Sekunden die zweitbeste Vorlaufzeit schwamm.

Italien bewirbt sich mit Rom um EM-Spiele 2020

Rom (dpa) - Der italienische Fußball-Verband bewirbt sich mit Rom um Vorrundenspiele sowie ein Achtel- oder Viertelfinale bei der Europameisterschaft 2020. Das teilte der Verband am Donnerstag mit. Zunächst galt auch das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand als Option, nun aber ist nur noch das Olympiastadion in Rom als möglicher Spielort vorgesehen. Die EM-Endrunde 2020 wird in 13 Ländern stattfinden. Bis Freitag müssen die Städte ihre Präsentationen eingereicht haben.

Klopp: Bleibe in Dortmund - Keine Anfrage von Manchester United

Dortmund (dpa) - Trainer Jürgen Klopp von Borussia Dortmund hat nach eigenen Angaben keine Anfrage von Manchester United vorliegen. Er sieht aber eh keinen Grund, den Fußball-Bundesligisten zu verlassen. Es gebe 1000 Gründe, in Dortmund zu bleiben, sagte Klopp am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Spiel gegen Bayer Leverkusen. Erst vor einigen Tagen hatte er via Vereins-Homepage Spekulationen zurückgewiesen, die ihn mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht hatten.

Salzburg-Coach Schmidt lässt Bundesliga-Interessenten weiter zappeln

Salzburg (dpa) - Der von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen umworbene Roger Schmidt will sich mit einer Entscheidung über seine sportliche Zukunft mehr Zeit lassen als zunächst angekündigt. Es bleibe eine sehr schwierige Entscheidung, die sehr ausgereift sein müsse, sagte der Trainer des österreichischen Fußball-Meisters Red Bull Salzburg am Donnerstag und betonte, er werde sich nicht unter Druck setzen." Der 47-Jährige besitzt in Salzburg einen Vertrag bis 2016, in dem eine Ausstiegsklausel für eine Ablöse von rund 1,5 Millionen Euro enthalten sein soll.

Alle deutschen Spielerinnen bei Stuttgarter Tennisturnier raus

Stuttgart (dpa) - Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Stuttgart als sechste und letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die Weltranglisten-Siebte aus Kiel verlor am Donnerstag gegen die Spanierin Carla Suárez Navarro mit 5:7, 4:6. Damit findet das Viertelfinale beim wichtigsten deutschen Damenturnier von diesem Freitag an ohne deutsche Beteiligung statt. Vor der 26 Jahre alten Kerber unterlag Julia Görges der Serbin Ana Ivanovic 6:1, 2:6, 3:6. Zuvor waren Andrea Petkovic, Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki, Annika Beck und Mona Barthel gescheitert.

Tennisprofi Kohlschreiber erreicht Viertelfinale in Barcelona

Barcelona (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist beim Tennisturnier in Barcelona in das Viertelfinale eingezogen. Der 30 Jahre alte Augsburger gewann am Donnerstag gegen Jürgen Melzer aus Österreich 7:5, 6:3. Bei der mit 2,127 Millionen Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft Kohlschreiber am Freitag auf den Kolumbianer Santiago Giraldo. Kohlschreiber ist an Nummer zehn gesetzt.

DEB-Auswahl kassiert Testspiel-Niederlage gegen Russland

München (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat gut zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel eine Testspielpleite gegen Rekordweltmeister Russland kassiert. In München zog die Auswahl von Bundestrainer Pat Cortina am Donnerstag mit 2:4 den Kürzeren und ließ sich dabei vor allem in der Anfangsphase von dem Team um NHL-Superstar Alexander Owetschkin überrumpeln. Matthias Plachta und Felix Schütz gelangen vor 5100 Zuschauern die beiden deutschen Tore. Für die "Sbornaja" trafen Ilja Nikulin, Sergei Plotnikow, Wiktor Tichonow und Anton Glinkin im ersten Drittel zum 0:4. Beide Teams spielen am Samstag in Ingolstadt erneut gegeneinander.

Bayerns Basketballer weiter souverän - Kantersieg gegen Ludwigsburg

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern streben weiter souverän dem Heimvorteil in den Bundesliga-Playoffs entgegen. Der Spitzenreiter aus München gewann am Donnerstagabend mit 92:67 gegen das Überraschungsteam von MHP Riesen Ludwigsburg und festigte die Tabellenführung. Damit reichen dem Team von Trainer Svetislav Pesic zwei Siege aus den letzten drei regulären Saisonspielen, um als Nummer eins in die K.o.-Runde zu starten. Den Ludwigsburgern fehlt weiter ein Sieg, um sicher die Playoffs zu erreichen.

Miryam Roper gewinnt Silber zum Auftakt der Judo-EM

Montpellier (dpa) - Miryam Roper hat zum Auftakt der Judo-EM in Montpellier die Silbermedaille in der Kategorie bis 57 Kilogramm gewonnen. Die Leverkusenerin musste sich am Donnerstag im Finale der französischen Titelverteidigerin Automne Pavia geschlagen geben. Roper litt vor der EM an einer Verletzung im linken Sprunggelenk. Bis zum Finale war sie souverän und entschied alle ihre Kämpfe vorzeitig mit Ippon für sich. Doch Pavia war dann zu schnell für die Deutsche und überraschte sie mit einem Hüftwurf.

Fulda holt Tischtennis-Nationalspieler Süß

Fulda (dpa) - Tischtennis-Nationalspieler Christian Süß wechselt nach 13 Jahren bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf zum Bundesliga-Rivalen TTC Fulda-Maberzell. Die Osthessen haben den 28-Jährigen für die kommende Spielzeit verpflichtet. "Damit wird unsere Mannschaft noch kompakter und noch gefährlicher als in der laufenden Saison sein", teilte Vereinspräsident Stefan Frauenholz am Donnerstag mit. Süß ist nach Patrick Baum der zweite Düsseldorfer, der zum größten Widersacher der Rheinländer geht. Fulda und die Borussia ermitteln am 8. Juni in Frankfurt/Main den deutschen Mannschaftsmeister.

Starker Start für deutsche Beach-Damen: Ludwig/Walkenhorst souverän

Fuzhou (dpa) - Das deutsche Nationalduo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst hat gleich zum Auftakt der World Tour im Beachvolleyball seine hohen Ambitionen für diese Saison unterstrichen. Den für Hamburg startenden nationalen Meisterinnen gelangen am Donnerstag im chinesischen Fuzhou zwei überzeugende Siege, darunter ein 2:0 gegen das brasilianische Duo Juliana und Maria Antonelli. Die EM-Dritten Ludwig/Walkenhorst sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert.