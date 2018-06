Wien (AFP) Der mexikanische Milliardär Carlos Slim erlangt voraussichtlich die Kontrolle über die Telekom Austria. Vertreter seiner Firma América Móvil (AMX) und der staatlichen österreichischen Beteiligungsgesellschaft ÖIAG einigten sich in einer Marathonsitzung bis zum späten Mittwochabend auf eine Kooperation, wie beide Seiten anschließend mitteilten. Slims Unternehmen kann demnach seinen Anteil von 26,8 Prozent an Telekom Austria mit den 28,4 Prozent der ÖIAG bündeln. Auf dieser Grundlage will AMX allen anderen Anteilseignern ein Übernahmeangebot von 7,15 Euro pro Aktie machen. Die Kartellbehörden müssen der Vereinbarung noch zustimmen.

