Karachi (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf einen Polizisten sind am Donnerstag in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi mindestens drei Menschen getötet worden. Der Sprengsatz explodierte nach Polizeiangaben in einem Geschäft in einem Marktviertel im Osten der Stadt. Der Polizist Schafik Tanoli und zwei weitere Menschen seien getötet worden.

