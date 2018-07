Moskau (AFP) Als Reaktion auf den ukrainischen Militäreinsatz im Osten des Landes hat Russland am Donnerstag neue Militärmanöver an der Grenze zur Ukraine angeordnet. Die Übungen in den Grenzregionen unter Beteiligung der Bataillone aus den "südlichen und westlichen Militärbezirken" hätten bereits begonnen, zitierten russische Nachrichtenagenturen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Russland sei "gezwungen", auf die Entwicklungen in der Ukraine zu reagieren.

