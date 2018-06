Kasan (SID) - Titelverteidiger Marc Zwiebler ist bei den Badminton-Europameisterschaften im russischen Kasan bereits in seinem Auftaktmatch ausgeschieden. Der Weltranglistenzwölfte aus Bonn unterlag Lokalmatador Wladimir Iwanow überraschend mit 14:21, 22:24. Damit muss die größte Medaillenhoffnung des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) frühzeitig die Heimreise antreten.

Die deutsche Meisterin Karin Schnaase (Lüdinghausen) hat hingegen das Viertelfinale erreicht. Die 29-Jährige gewann am Donnerstagabend gegen die Bulgarin Linda Zetchiri mit 21:10, 21:15 und trifft in der Runde der letzten Acht auf Line Kjaersfeldt aus Dänemark. Die deutsche Nummer zwei Dieter Domke ist dagegen wie Zwiebler ausgeschieden. Der Bischmisheimer verlor im Achtelfinale gegen den topgesetzten Dänen Jan O. Jörgensen knapp mit 21:12, 14:21, 21:23.

Zwiebler hatte vor zwei Jahren im schwedischen Karlskrona als zweiter Deutscher nach Wolfgang Bochow (1972) den EM-Titel gewonnen. In Kasan war der 30-Jährige an Position zwei gesetzt gewesen und hatte in der ersten Runde ein Freilos.