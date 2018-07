Barcelona (SID) - Der frühere deutsche Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (30) ist beim ATP-Turnier in Barcelona ins Viertelfinale eingezogen. Der an Position zehn gesetzte Augsburger setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Österreicher Jürgen Melzer 7:5, 6:3 durch und trifft nun auf den Kolumbianer Santiago Giraldo.

Kohlschreiber, Nummer 26 der Welt, ist der letzte verbliebene Deutsche beim mit gut 2,1 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier.