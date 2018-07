Eriwan (AFP) Armenien hat die Beileidserklärung der Türkei zum Völkermord an den Armeniern zurückgewiesen. Ankara bleibe bei seiner Politik der "völligen Leugnung" des Genozids, kritisierte der armenische Präsident Sersch Sarkissjan am Donnerstag. Dagegen begrüßte das armenische Patriarchat in der Türkei die Erklärung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, der am Mittwoch erstmals von den "unmenschlichen Folgen" der Vertreibung der Armenier gesprochen hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.