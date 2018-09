Istanbul (AFP) Türkische Menschenrechtsaktivisten haben am Donnerstag in Istanbul an den Beginn des Völkermords an den Armeniern vor 99 Jahren erinnert. Am Morgen versammelten sich Teilnehmer einer Kundgebung am Istanbuler Bahnhof Haydarpasa, wo im Jahr 1915 die Deportation der Armenier begann. Mehrere türkische Verbände, die sich in einer "Plattform zum Gedenken an den armenischen Völkermord" zusammenschlossen, fordern zum Jahrestag die Anerkennung des Genozids durch die Türkei.

