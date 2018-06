Slawjansk (AFP) In der ostukrainischen Stadt Slawjansk hat die Armee am Donnerstag offenbar einen Einsatz gegen prorussische Aktivisten gestartet. Ein AFP-Journalist berichtete von Schüssen sowie von einer brennenden Straßensperre an einer Zufahrt zu Slawjansk. Die prorussischen Kämpfer an der Sperre sprachen von einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte. Über dem Gebiet kreiste ein Hubschrauber.

