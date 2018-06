New York (AFP) Nach den jüngsten tödlichen Auseinandersetzungen in der Ostukraine hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Konfliktparteien zur Zurückhaltung gemahnt. Ban sei "zutiefst besorgt", dass die Krise "außer Kontrolle" geraten und zu "nicht vorherzusehenden Konsequenzen" führen könnte, erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Donnerstag. "Militärische Aktionen müssen um jeden Preis verhindert werden." Erneut rief der UN-Generalsekretär dazu auf, den in der vergangenen Woche vereinbarten Fahrplan für eine Entspannung in dem Konflikt umzusetzen.

