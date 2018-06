New York (AFP) Die anhaltend hohe Nachfrage nach iPhones hat Apple im abgelaufenen Quartal ein Plus bei Umsatz und Gewinn beschert. Der US-Konzern teilte am Mittwoch mit, von Januar bis März 43,71 Millionen seiner Smartphones verkauft zu haben. Das ist ein Zuwachs von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und lag über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg den Angaben zufolge um vier Prozent auf 45,6 Milliarden Dollar (rund 34 Milliarden Euro), der Gewinn erhöhte sich um 7,1 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar.

