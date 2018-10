New York (AFP) Das soziale Netzwerk Facebook hat dank sprudelnder Werbeeinnahmen einen erfolgreichen Start ins Jahr hingelegt. Das Unternehmen teilte am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA mit, dass es seinen Gewinn im ersten Quartal 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 642 Millionen Dollar (465 Millionen Euro) fast verdreifacht hat. Der Umsatz stieg den Angaben zufolge um 72 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen der Analysten.

