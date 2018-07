Hannover (dpa) - Nach einem starken Startquartal schraubt der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental seine Erwartungen für das laufende Jahr leicht nach oben.

Der Umsatz des Dax-Konzerns zog im ersten Jahresviertel gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um gut vier Prozent an und erreichte 8,4 Milliarden Euro, wie Conti am Freitag in Hannover anlässlich seiner Hauptversammlung mitteilte.

Der für die Conti-Prognose wichtige Wert, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, legte bei einer günstigen Vergleichsbasis sogar um knapp 20 Prozent auf rund 953 Millionen Euro zu. Der Konzern rechnet nun aufs Jahr gesehen mit einem Anteil dieses Ergebnisses am Umsatz in Höhe von 10,5 Prozent statt der anfänglich erwarteten 10,0 Prozent.

