Santiago de Chile (AFP) Chile hat die Forderung Boliviens nach einem Zugang zum Meer entschieden zurückgewiesen. Der Zugang sei "für immer geschlossen", sagte der chilenische Außenminister Heraldo Muñoz am Freitag dem Sender CNN Chile. Bolivien hat in dieser Frage den Internationalen Gerichtshof in Den Haag angerufen. Es verlangt Verhandlungen mit Chile, damit dieses dem Nachbarland einen Zugang zum Meer gewährt und mithin Gebiete abtritt. "Dagegen haben wir gute Argumente", sagte Muñoz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.