Rio de Janeiro (AFP) Zwei Tage nach den schweren Unruhen nahe der Copacabana in Rio de Janeiro ist unter großer Anteilnahme der Tänzer beigesetzt worden, dessen Tod die Straßenschlachten ausgelöst hatte. Rund 400 Menschen erwiesen Douglas Rafael da Silva Pereira am Donnerstag die letzte Ehre. Dabei mischte sich in die Trauer um den 27-Jährigen auch immer wieder Wut auf die brasilianischen Sicherheitskräfte. Teilnehmer skandierten "Polizei - Mörder" und forderten in Sprechchören "Gerechtigkeit". Die Mutter des 25-Jährigen rief mit Blick auf am Friedhof postierte Polizisten: "Sie haben meinen Sohn getötet."

