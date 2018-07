Peking (AFP) Die chinesischen Behörden gehen in der unruhigen Provinz Xinjiang Presseberichten zufolge verstärkt gegen das Tragen von Bärten und Kopftüchern vor. Beamte im Landkreis Shaya würden Belohnungen für Informationen über Menschen bieten, die sich Bärte wachsen ließen, berichtete am Donnerstag die Zeitung "Global Times". Demnach würden auch Belohnungen für Informationen geboten über "illegale religiöse Aktivitäten". Das Tragen von Bärten und Kopftüchern gehört zur Tradition der muslimischen Volksgruppe der Uiguren, die in der Provinz beheimatet ist.

