Mountain View (dpa) - Der Chef des Online-Netzwerk Google Plus verlässt den Internet-Konzern. Vic Gundotra, einer der prominentesten Google-Manager, schrieb am Donnerstag nichts über Gründe oder künftige Pläne.

Bei Google Plus stehe ein weitreichender Umbau an, berichteten die "Financial Times" und das Technologieblog "TechCrunch".

Google Plus ist als Plattform konzipiert, die verschiedene Dienste des Internet-Konzerns miteinander verbindet. Google baute unter anderem die Funktionen zum Speichern und Bearbeiten von Fotos stark aus.

Zudem wurde Google Plus in alle möglichen Produkte von der Videoplattform YouTube bis hin zum E-Mail-Dienst GMail eingebunden. Damit schoss die offizielle Nutzerzahl aus dem Stand auf mehrere hundert Millionen hoch.

Sollte das 2011 gestartete Google Plus allerdings auch als direkter Rivale zu Facebook gedacht gewesen sein, kann es mit dem weltgrößten Online-Netzwerk nicht bei der Bedeutung mithalten. Mit zuletzt knapp 1,3 Milliarden Nutzern ist Facebook auch immer noch viel größer.

Laut "Financial Times" solle Google Plus nun weniger als eigenständiges Online-Netzwerk vermarktet werden. Bei "TechCrunch" hieß es, Google Plus werde auf die Plattform-Rolle reduziert. Rund 1000 Software-Entwickler würden anderen Bereichen zugeteilt. So werde das Team hinter den "Hangouts"-Videochats zum Android-Betriebssystem umziehen.

Die Leitung von Google Plus solle nun der bisherige Technikchef David Besbris übernehmen, berichtete das Technologieblog "Recode". Er habe das Rennen gegen den einflussreichen Google-Plus-Produktchef Bradley Horowitz gemacht, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Gundotra war seit acht Jahren bei Google. Vor Google Plus verantwortete er unter anderem die mobilen Produkte des Internet-Riesen und verbrachte zuvor 15 Jahre bei Microsoft. Die Nachricht von seinem Abgang sickerte über die App "Secret" durch, in der Gerüchte aus dem Silicon Valley verbreitet werden. Dort hieß es vor einigen Tagen, Gundotra führe Bewerbungsgespräche.

