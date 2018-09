Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat in der Ukraine-Krise am Rande seines Besuchs in Tunesien zu einer "diplomatischen Entschärfung des Konflikts" aufgerufen. Steinmeier forderte Russland und die Ukraine am Freitag in Tunis auf, "größtmögliche Zurückhaltung zu zeigen, auf den Boden der Genfer Vereinbarung zurückzukommen" und ihrer Umsetzung "eine Chance zu geben". Es gehe um den Verzicht auf Gewalt, die Entwaffnung illegaler Gruppen, die Rückgabe besetzter Gebäude und eine Amnestie.

