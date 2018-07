Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat das Verhalten Russlands angesichts der drohenden Eskalation in der Ostukraine scharf kritisiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitagmorgen in einem Telefonat auf, an der Umsetzung der vor gut einer Woche getroffenen Genfer Vereinbarung zur Lösung des Ukraine-Konfliktes mitzuarbeiten, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin sagte. Russland müsse "öffentlich die bewaffneten prorussischen Gruppen in der Ostukraine auffordern, sich gewaltlos zu verhalten und die Waffen niederzulegen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.