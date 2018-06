München (AFP) Angesichts der Eskalation in der Ukraine hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) einem Zeitungsbericht zufolge einen neuen Versuch zur Rettung des vor einer Woche geschlossenen Genfer Abkommens gestartet. In einem Schreiben an den amtierenden OSZE-Chef Didier Burkhalter habe Steinmeier eine stärkere Vermittlungsrolle der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gefordert, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe). Die OSZE unterhält bereits eine Beobachtungsmission in der Ukraine. Nun könnte sie den Vorstellungen Steinmeiers zufolge beispielsweise runde Tische mit den Konfliktparteien einrichten.

