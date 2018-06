Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Donnerstag und Freitag kommender Woche nach Washington. Sie folgt damit einer Einladung von US-Präsident Barack Obama, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte. Am Freitagvormittag wird Merkel von Obama zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Dabei sollen nach Angaben der Bundesregierung vor allem internationale und bilaterale Themen sowie Wirtschafts- und Finanzfragen besprochen werden.

