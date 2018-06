Berlin (AFP) Angesichts der Gewalt im Südsudan hat die Organisation Human Rights Watch vor einem Völkermord in dem afrikanischen Land gewarnt. "Die Anzeichen und die Methoden sind ganz ähnlich wie damals in Ruanda", sagte der Leiter des Deutschlandsbüros der Menschenrechtsorganisation, Wenzel Michalski, am Freitag dem rbb-Inforadio. Auch im Südsudan würden wie bei dem Bürgerkrieg 1994 über Radiosender "Bevölkerungsgruppen aufgefordert, die andere Bevölkerungsgruppe zu massakrieren".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.