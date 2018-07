Berlin (AFP) Immer mehr Deutsche erledigen ihre Steuererklärung elektronisch. 15,2 Millionen Bürger übermittelten ihre Daten im vergangenen Jahr per Internet an die Finanzämter, wie der Hightech-Verband Bitkom am Freitag in Berlin unter Berufung auf Zahlen der Finanzverwaltungen mitteilte. Dies sei ein Plus von rund einem Viertel im Vergleich zu 2012. Damals seien zwölf Millionen Steuererklärungen elektronisch eingegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.