Berlin (AFP) Für die mobile Kommunikation unter Jugendlichen sind Kurznachrichtendienste einer neuen Umfrage zufolge inzwischen wichtiger als Telefonate. 94 Prozent der Zehn- bis 18-Jährigen in Deutschland nutzen ihre Smartphones oder Handys für Online-Chats und SMS, wie der Branchenverband Bitkom am Freitag in Berlin unter Berufung auf eine eigene Studie mitteilte. Dagegen telefonieren laut eigener Aussage "nur" 90 Prozent der Jugendlichen zumindest gelegentlich damit.

